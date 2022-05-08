بدء امتحانات نهاية العام للرابع الابتدائي بالمنيا وسط إجراءات احترازية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للصف الرابع الابتدائي، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات، وانتظام أداء الطلاب لها.

وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدرسة المنيا الجديدة تعليم أساسي، ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، ولجان مدرسة كفر المنصورة الابتدائية الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وتابع المحافظ، سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، واطمئن على توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، كما تم التأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأكد المحافظ أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية.

وضع الامتحانات من بنك الأسئلة

وأوضح محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون خلال الفترة من 8 الى 12 مايو الجاري، ويتم وضع الامتحانات من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة إلى اخري.

وتابع محافظ المنيا، أمس السبت، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بمراحل التعليم المختلفة بالمحافظة، حيث تفقد عدد من لجان النقل بالمرحلة الإعدادية، لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات.

وشملت جولة المحافظ تفقد اللجان بمدارس الحي المتميز للتعليم الأساسي، والمنيا الإعدادية الثانوية الجديدة بالحي الرابع، وكذلك مدرسة المنيا الإعدادية الحديثة بنات.