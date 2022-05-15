وصول أبناء ناصر وردياني نجم شيخ الحارة لعزاء والدهم

وصل منذ قليل، أبناء الفنان السوري ناصر وردياني، إلى مسجد الصديق لاستقبال العزاء في الدهم.

وفاة ناصر وردياني

وتوفي الفنان السوري الكبير ناصر وردياني عن عمر يناهز 73 عاما، وذلك حسبما أعلن أبناؤه إبراهيم ومحمد وردياني عبر حساباتهم على السوشيال ميديا صباح اليوم.

وتم تشييع جثمانه اليوم في سوريا عقب صلاة الظهر من مسجد الصديق.

معلومات عن ناصر الوردياني

يذكر أن ناصر الوردياني من مواليد عام 1951 بسوريا وتحديدا بمدينة حلب، وبدأ مشواره الفني عندما كان طالبا، وشارك في عدد كبير من المسرحيات والمسلسلات السورية، ومن أبرزها مقامات بديع الزمان، ونهاية رجل شجاع، وخان الحرير، وأخوة التراب، وعرس حلبي، وجواد الليل، وهولاكو، والحرملك، وباب الحارة.