تشييع جثمان بسام الملا مخرج «باب الحارة» إلى مثواه الأخير

تبدأ صلاة الجنازة على جثمان المخرج السوري الراحل بسام الملا، بعد قليل، عقب صلاة الظهر في مسجد الأكرم في العاصمة السورية بيروت، بينما يوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بـ«بئر السبيل»، ويقام العزاء يومي الاثنين والثلاثاء في «دار السعادة» بمنطقة المزة السورية.

ووصل جثمان المخرج الراحل بسام الملا إلى مستشفى الأسد الجامعي، في العاصمة السورية دمشق، مساء أمس، قادما من بيروت حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أزمة قلبية مفاجأة، أمس، عن عمر ناهز 66 عاما، وكان في استقبال الجثمان عدد كبيرة من أفراد العائلة والأصدقاء.

وأعلنت نقابة الفنانين السورين عن موعد وصول جثمان المخرج الراحل للراغبين في وداعه، في تدوينة عبر حسابهم على «فيس بوك»، «من يود أن يودع المخرج بسام الملا سيصل الجثمان مساء من بيروت إلى دمشق الى مشفى الأسد الجامعي».

نجوم الدراما التركية يودعون المخرج بسام الملا

ونعى عدد كبير من الفنانين السورين المخرج الراحل، من بينهم الفنانة كندة علوش، التي قالت في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، «رحمة الله على روح الفنان المبدع بسام الملا»، أما الفنان تيم الحسن نشر عدد من الصور التي تجمعه بالمخرج الراحل، معلقا: «واحد من كبار المخرجين العرب الذين عرفوا كيف نقلوا روح وخصوصية حياتهم وبلدهم إلى مدى أرحب، وأدخل المسلسل السوري الى ذاكرة العرب ووجدانهم، بحديثه وقديمه من الثمانينات وحتى اخر ايام نشاطه الفني».

ووصفته الفنان أمل عرفه بـ«سيد من عمل روائع الدراما الشامية»، وقال الفنان محمود نصر، عبر حسابه على «تويتر»، «صانع الحكايات الشعبية الأجمل.. توقيع لا يُزوّر في دراما البيئة الشاميّة»، متابعا: «لروحه الرحمة والسلام».

من هو المخرج بسام الملا

ويعتبر الراحل بسام الملا من أشهر مخرجي الدراما السورية، حيث قدم واحد من أشهر المسلسلات «باب الحارة» فقام بإخراج أول 5 أجزاء من المسلسل، وأشرف على إخراج الأجزاء التالية، وبخلاف ذلك لديه عدد من المسلسلات منها «ليالي الصالحية» و«الخوالي».