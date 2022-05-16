نائب التنسيقية: دعوة الأكاديمية الوطنية للحوار تمهيد لإعلان الجمهورية الجديدة

أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، للحوار الوطني هو تمهيد لإعلان الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الدعوة شملت جميع أطياف المجتمع وفي مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعلن «بدوي»، خلال بيان له اليوم، دعمه لهذه الدعوة، موضحا أن دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب تأتي تفعيلا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجلوس على مائدة حوار وطني تسع الجميع دون إقصاء أو تمييز.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هذا الحوار الوطني يعتبر نقلة نوعية، ويساهم في تدشين مرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية من أجل إعلاء مصلحة البلاد، بالإضافة إلى أنها تمثل خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تسع الجميع.

الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب تقف على مسافة واحدة من الجميع

وأوضح النائب خالد بدوي، أن الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب كيان علمي يقف على مسافة واحدة من الجميع وتضم شخصيات لديها خبرات كبيرة وقادرة على استيعاب كل الأفكار التي سيتم طرحها في الحوار.