سامر أبو طالب يعلن موعد طرح كليبه الجديد «الجو حلو»

كشف المطرب والملحن سامر أبو طالب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن موعد طرح كليبه الجديد «الجو حلو».

ونشر سامر أبو طالب البرومو التشويقي للاغنية وعلق عليها قائلا: «اليوم ده حلو و الجو حلو.. انتظروا أغنيتي الجديدة الجو حلو غدا الخميس الساعه 4 عصرا».

وأضاف سامر أن الأغنية من ألحانه، كلمات إيهاب عبد العظيم، توزيع عمر إسماعيل، والفيديو كليب من إخراج عادل سرحان وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

سامر أبو طالب ورنا سماحة

يذكر ان المطرب والملحن سامر أبو طالب هو زوج الفنانة رنا سماحة وتداول رواد السوشيال ميديا نهاية العام الماضي خبر انفصال رنا سماحة عن سامر، ومن ناحيتها رفضت الفنانه رنا سماحة التعليق على الموضع، واكتفت بكتابه منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»قالت فيك: «خطيبتك، مراتك، طليقتك، أيا كان الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها.. ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل.. ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات «كبيرة من الكبائر».. ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة.. ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام.. ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية.. بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها».

ليعود الثنائي سويا بعد انفصال فترة قليلة ليعتذر سامر لها علنا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.