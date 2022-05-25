«الشوربجي»: إعداد استراتيجية للمحتوى الصحفي.. وانخفاض الخسائر 10%

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه منذ عامين تم إعداد دراسات جدوى لعدد من المشروعات التي تستهدف الاستفادة من أصول المؤسسات الصحفية، مضيفا أنه يتم قريبا الإعلان عنها بعد إنهاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذها.

وقال الشوربجي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن جميع الأصول والأراضي كانت مسحوبة من المؤسسات، مشيرا إلى أرض مؤسسة الأهرام في التجمع، مضيفا أنه تم استرداد الأرض لإنشاء مشروع النادي بالمشاركة مع مستثمر.

ولفت إلى مشروع أخبار اليوم في 6 أكتوبر، موضحا أن الهدف من الاستثمارات هو دعم المؤسسات وتوفير الموارد اللازمة التي تحتاجها المؤسسات؛ بما يسهم في تطوير آداء هذه المؤسسات خاصة ما يتعلق بالارتقاء بالمحتوى الصحفي.

موازنة الهيئة الوطنية للصحافة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة.

كما أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إطلاق ابليكشن يتضمن الأخبار التي تصدر عن مصر والعالم، ويبدأ البث التجريبي له في 30 يونيو المقبل، ويتم بثه باللغتين العربية والإنجليزية، مطالبا بضرورة زيادة البند الخاص بدعم المؤسسات الصحفية القومية خاصة مع الزيادة الكبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج المختلفة مثل الورق والأحبار التي تضاعفت أسعارها خلال الشهور القليلة الماضية.

وأضاف: «المصانع تغلق وسعر الورق وصل 1500 دولار، وهو 3 أضعاف الأسعار الماضية، والمؤسسات لجأت لتخفيض عدد الصفحات وكميات المطبوع والجرائد المسائية تم تحويلها لإكتروني».

وكشف عن إعداد استراتيجية تستهدف الارتقاء بالمحتوى الصحفي ليتناسب مع التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام، وقيام الصحف القومية بأداء دورها التثقيفي والتنويري باعتبارها من ركائز الأمن القومي المصري.

وعقبت ألماظة موسى، ممثل وزارة المالية: «الاعتماد الطبي 1.2 مليون جنيه، وهو نفس اعتماد السنة المالية الماضية، والاعتماد المدرج في حدود المصروفات ولو تم الاحتياج يتم التعزيز».

وقال الشوربجي، إن مكافأة نهاية الخدمة التي كان فيها تأخير سنتين عندما توليت المسئولية الآن قللنا الفجوة إلى 9 أشهر، ونحاول أن من يخرج على المعاش يأخذ المكافأة في نفس الشهر تقديرا للظروف، وفي هذا الإطار طلبنا تخصيص 110 ملايين جنيه لهذا البند بدلا من الـ72 مليون جنيه العام الماضي.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمعالجة مشكلات المؤسسات الصحفية، فإن المرتبات في الصحف تبلغ 2.2 مليار جنيه.

ووجه النائب تامر عبد القادر، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة لما قامت به من جهد واضح في تطوير أداء المؤسسات الصحفية القومية، واستغلال الأصول المملوكة لها لتحقيق التوازن المالي والإداري لهذة المؤسسات.

دعم المؤسسات القومية

وطالب بضرورة قيام الدولة بتقديم كل سبل الدعم للمؤسسات الصحفية القومية لضمان استمرارها في أداء دورها، فيما طالب النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب بضرورة تدريب الصحفيين، وذلك بهدف تطوير المهنة.

وقال: «نحن بحاجة إلى معرفة آليات تدريب العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، وذلك للارتقاء بالمنظومة ككل».

واستطرد: «الشركة المتحدة لخدمات الإعلام قدمت العديد من الحلول في الفترات السابقة، فضلا عن المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى تحقيق الوعي من خلال عدد من المسلسلات».

تدريب الصحفيين

وعقب المهندس عبد الصادق الشوربجي: «التدريب من أهم الأولويات التي راعيت تحقيقها منذ تولي المسئولية وهناك 120 دورة تدريبية تم تنظيمها ليس للصحفيين فقط، ولكن لكل العاملين والإداريين في مختلف قطاعات المؤسسات الإنتاجية والخدمية.

وأوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بدعم طلبات الهيئة الوطنية للصحافة بزيادة مخصصات بعض البنود في مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، خاصة بند العلاج الطبي للعاملين بالهيئة وبند مخصصات مكافأة نهاية الخدمة تقديراً للجهد المبذول من الهيئة، الذي انعكس على أداء المؤسسات الصحفية بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وسألت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، عن موقف الهيئة في معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية ومستلزمات الإنتاج والورق في ظل ارتفاع الأسعار، وهل يتم تقليص عدد صفحات الجرائد في المؤسسات الصحفية القومية؟

وعقب عبد الصادق الشوربجي: «يوجد احتياطي للورق يكفى لأربعة أشهر مقبلة، فأغلب الورق من مصانع أوروبية ونتيجة لأسعار الطاقة والمشاكل الاقتصادية بدأت مصانع تغلق، فسعر طن الورق في السنة الماضية كان 500 دولار، والسنة الحالية 1500».