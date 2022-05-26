قرارات وزارية بإزالة مخالفات البناء في العاشر من رمضان والفشن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة داخل كردون مدينتي العاشر من رمضان والفشن الجديدة.

إزالة مخالفات البناء

وشملت القرارات بمدينة العاشر من رمضان، إزالة عددٍ من مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالأحياء السابع والتاسع والمجاورة 13 والمجاورة 27 والمجاورة 73 والمجاورة 18، والمتمثلة في بناء دور متكرر و«تقفيل» غرف سطح وأعمدة خرسانية لأدوار أخرى وتعديلات ببدروم، وفتح محلات وبناء ردود، دون ترخيص، وبالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات بتلك القطع.

كما شمل القرار بمدينة الفشن الجديدة، إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على أراض بمساحة نحو 73 ألف م2، والمتمثلة في إقامة شونة محاصيل زراعية وغرف بالبلوك واستراحات وسور، وذلك دون سند أو ترخيص.

محاربة ظهور العشوائيات

وأكد الجزار، أنّ وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، تواصل إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة تطبيقا للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازي مدينتي العاشر من رمضان والفشن الجديدة، معاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص لتنفيذ الإزالات.