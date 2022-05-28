«القصير»: صادرات مصر الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن في 2022

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاثة ملايين طن هذا العام.

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022، واليت بلغت نحو 3 ملايين و115 ألفًا و312 طنًا من المنتجات الزراعية.

القصير وجه الشكر للمصدرين المصريين، وأشاد بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج، الذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية وأيضا فتح أسواق جديدة، تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

أهم الصادرات الزراعية

وأضاف وزير الزراعة، في بيان، اليوم السبت، أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

الموالح تحتل المركز الأول في الصادرات

وأشار بيان الوزارة، إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح، بلغ مليونًا و359 ألفًا و292 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 681 ألفًا و734 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألفًا و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألفًا و897 طنًا، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفًا و813 طنًا.

بينما جاءت صادرات مصر من الطماطم، في المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفًا و137 طنًا، والفراولة جاءت بالمركز السابع بإجمالي 19 ألفًا و425 طنًا، وفي المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 ألفًا و726 طنًا، والبطيخ بالمركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنًا.