مدير «بروميتيون للإطارات»: مصنعنا بمصر ينتج 20% من الإطارات ويصدر 60% للعالم (حوار)

قال روبيرتو ريجي، مدير عام بروميتيون العالمية للإطارات، إن مصر تعد من الأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن مصنع بروميتيون في مصر يمثل 20% من حجم إنتاجهم عالميًا، إذ يعتمدون عليه بشكل كبير لتزويد الأسواق العالمية التي يتواجدون فيها، والتي تصل إلى 150 دولة.

وأكد ريجي، في حواره لـ«الوطن»، خلال مؤتمر إطلاق إطارات Series 02، استمرار التوسعات وزيادة الإنتاج، وأن أزمة كورونا أثّرت على الإنتاج، لكن تم التعافي سريعا وزيادة الإنتاج، وإلى نص الحوار...

- كيف تأثر حجم إنتاج بروميتيون بجائحة فيروس كورونا؟

لقد تأثر معدل إنتاجنا بنفس القدر الذي تأثرت به الشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في الفصل الأول من عام 2020، فقد كان الربع الثاني صعباً للغاية، لكن الطلب بدأ في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من ذلك العام، وفي نهاية عام 2020، عادت معدلات الإنتاج إلى مستوى جيد جداً.

وكان عام 2021 قوياً، وهو أفضل عام للشركة في تاريخها القصير، كما تسير بداية عام 2022 في الاتجاه نفسه. لذلك، نستكمل المؤشرات الجيدة لعام 2021، ونأمل في أن نتمكن من الاستمرار نحو تحقيق ذلك في الأشهر المقبلة.

عميل إطارات الحافلات والشاحنات ذو طبيعة خاصة، ما الوسائل التي تعتمدون عليها للوصول إليه والتعريف بالمميزات الجديدة لإطارات بروميتيون؟

من وجهة نظري فإن العملاء في هذا المجال لديهم مستوى عالٍ من الخبرة التقنية، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة المستخدم النهائي، فأصحاب الشاحنات هم الأشخاص الذين يستخدمون مركباتهم في العمل، ويتوقعون أن تعمل الإطارات لفترة طويلة من الزمن في ظل ظروف استخدام قاسية فالإطارات هي عنصر أساسي ليس فقط من حيث السلامة، ولكن أيضاً بالنسبة للتكلفة الكلية. بالنسبة لنا، الأمر سهل نسبياً، لأن شركتنا تمتلك القدر نفسه من الخبرة التقنية والشغف المتواجد لدى عملائنا.

وحين يرى العملاء هذه الدرجة من الكفاءة، الشغف، والالتزام، ويتأكدون من وجود منتج ذو جودة عالية ، لا يصبح الأمر معقداً للغاية. والواقع أن موقفنا تعزز خلال الأشهر الـ18 الماضية على الرغم من البيئة الخارجية غير المستقرة والصعبة للغاية. وبالتالي، نقدم أداءً جيداً، لأنني أؤمن أننا نشبه عملائنا من حيث القيم والمبادئ التي نتشاركها.

- ما الأسواق الجديدة التي تعتزم بروميتيون دخولها خلال الفترة المقبلة؟

بروميتيون شركة موجودة على الصعيد العالمي، لأننا نقدم منتجاتنا في أكثر من 150 دولة حول العالم. وتاريخياً، نمتلك وجودًا قويًا للغاية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خاصةً في مصر وتركيا، وأمريكا الجنوبية خاصةً في البرازيل.

وتوجد منتجاتنا كذلك بأمريكا الشمالية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن بالنظر إلى إمكانات السوق وما يمكننا تحقيقه، ستكون الولايات المتحدة الأمريكية على الأرجح هي السوق التي تمثل الفرصة الأكبر، وبالنظر إلى المستقبل في بلدان مثل مصر وتركيا والبرازيل، فإن الهدف هو تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق، إذا فكرنا في أوروبا، يمكننا تحسين حصتنا السوقية ونقوم بتحسينها في الأشهر الحالية، وأخيراً، علينا تأكيد أننا ننمو في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.

لدينا 1800 موظف وسنحتفل بالذكرى الـ30 لتأسيس مصنعنا في مصر

- كيف تقيم مجموعة بروميتيون للإطارات (PTG) السوق المصري؟

مصر، جنباً إلى جنب مع مصانع أخرى مثل تركيا، هي المصدر الرئيسي للإنتاج في المنطقة حيث تتواجد الشركة منذ عقود، ففي عام 2024، سنحتفل بحدث مهم، وهو الذكرى السنوية الـ30 لتأسيس مصنعنا في مصر.

ومن المؤكد أننا سننظم احتفالية ستشمل القوة العاملة بأكملها والتي تبلغ 1,800 فرد، بالإضافة إلى عائلاتهم، ولقد أثّرت جائحة فيروس كورونا المستجد على وجودنا في مصر، حيث لم يتمكن الرئيس الإقليمي من السفر بسبب القيود السابقة. ومع ذلك، فإن القوة العاملة بأكملها وليست فقط الإدارة قد قامت بعمل لا يصدق في ظل تلك الظروف الصعبة. إنه مزيج من الكفاءة، المعرفة التقنية، الالتزام، الشغف، العقلية، والشعور بالمسؤولية.

مصر بالطبع مهمة للغاية، فهي تساهم بما يقرب من 20% من إجمالي قاعدة إنتاجنا، ونصدر 60% من إنتاج مصر إلى الأسواق العالمية، كما أنها تمثل سوقاً نمتلك فيه حصة سوقية عالية للغاية.

- متى ستكون الفئة الجديدة متاحة في مصر؟

ستساعدنا فئة إطارات Series 02 الجديدة على اتخاذ خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح. نفخر بهذا الإنجاز لأنه أول منتج تم تطويره وهندسته بالكامل بواسطة بروميتيون بشكل مستقل تماماً عن بيريللي. من المؤكد أن إطلاق هذه الفئة بعد ثلاث أو أربع سنوات أمر يبعث على الرضا والسعادة. نهدف إلى إطلاق فئة إطارات Series 02 في مصر بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

المدير التقني لـ«بروميتيون»: نستخدم مواد صديقة للبيئة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

من جهته أكد ألكسندر بريجانتيم، المدير التقني لمجموعة بروميتيون للإطارات، أنّ العامل الرئيسي لتكلفة التشغيل هو استهلاك الوقود، لذا يمكن أن تساهم الفئة الجديدة في تقليل تكلفة التشغيل، إذ قمنا بتطوير هذه الفئة الجديدة بمقاومة دوران منخفضة للغاية. وبالتالي، يؤدي هذا إلى انخفاض استهلاك الوقود.

وأوضح أنهم يستثمرون بشكل كبير في المصنع، ويستخدمون الكثير من المواد الجديدة صديقة البيئة لمساعدة الفئة الجديدة على تقليل المساهمة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى أنّ فئة إطارات Series 02 تتمتع أيضاً بمقاومة دوران منخفضة تساهم أيضاً في الحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أنّ النقطة الثالثة هي أن تركيزنا ينصب على قابلية الارجاع، لأنّه في أي وقت يمكننا تقليل ثاني أكسيد الكربون الذي نولده في النظام، وأنّه يود أيضاً أن أقدم هذا في مصر، فهذه هي النقاط الرئيسية الثلاث التي تحدد كيف يمكن لهذه الفئة أن تساهم في الحفاظ على البيئة.

ونوّه بإطلاقهم للتو خط الإنتاج الأول المخصص للمركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن إنتاج إطارات مخصصة بالكامل للمركبات الكهربائية كان هدفاً بدأوا العمل من أجله منذ 3 سنوات، وخلال هذه الرحلة، تعلموا أنهم بحاجة إلى الحصول على هيكل مطاطي معزز لأن المركبات الكهربائية تعمل على البطاريات، الأمر الذي يتطلب دعماً إضافياً للحمل وإعادة توزيع وزن المركبة.

وأكد أنهم كانوا بحاجة إلى العمل على تقليل مقاومة الدوران حتى تستمر البطارية لمدة أطول، وهذه هي العناصر الرئيسية التي نحتاج إلى التركيز عليها من حيث تحسين المنتج، وتعلمنا أيضًا خلال هذه الرحلة أن هذه المحركات الكهربائية لديها عزم دوران وقوة أكبر بكثير، لذلك من المهم العمل على جيل جديد من المُرَكَّبَات لضمان عمر الإطارات، وتحسين أداء المنتج، إضافة إلى ذلك، فهم يعملون حاليًا على إطارات جديدة للمركبات الناقلة للبضائع ستصدر خلال العامين المقبلين.