احذر.. 9 أشياء لا تتركها داخل سيارتك خلال ارتفاع حرارة الجو

حذرت إدارة الدفاع المدني المواطنين من بعض الممارسات خلال ارتفاع حرارة الجو التي بلغت ذروتها اليوم السبت 11 يونيو، لاسيما أصحاب السيارات والمركبات، مؤكّدة أن هذه التحذيرات سببها ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بين 47 و50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب «كتمة في الجو» وذلك على معظم المناطق.

إخلاء السيارات من 9 أشياء بسبب ارتفاع الحرارة

وذكرت إدارة الدفاع المدني أنه بسبب ارتفاع حرارة الجو يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد الغازية.

2- القداحات.

3- المشروبات الغازية.

4- العطو وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).

6- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

تحذير من العقارب والثعابين

كما أكدت أنَّه يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البرد، ونصحت إدارة الدفاع المدني بالإكثار من شرب الماء والسوائل، والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء، فضلًا عن عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس.

لا تنسوا الطيور والحيوانات

ونصحت إدارة الدفاع المدني بضرورة التأكّد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة، فضلًا عن عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً، ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش وعلى الأسوار وفي المزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.