عاجل.. تداول إجابات أسئلة التربية الوطنية للثانوية العامة 2022 على «تليجرام»

تداولت جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق «تليجرام»، إجابات امتحان التربية الوطنية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2022 بالشعبتين العلمي والأدبي بلجان الامتحانات الآن، وذلك بعد نشر أسئلة الامتحان بعد بضع دقائق من بدء الامتحان، الذي انطلق الساعة الحادية عشر صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف.

غرفة العمليات تتابع الأسئلة و الإجابات المتداولة

وقال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ غرفة العمليات تتابع الأسئلة وكذلك الإجابات المتداولة على صفحات الغش، حتى يتم رصدها والتأكد من صحتها، ومعرفة ما إذا كانت هي نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب.

توقيع عقوبات صارمة على أي طالب نشر الأسئلة

وأكد المصدر، أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على أي طالب قام بتصوير أو نشر أسئلة الامتحان على جروبات الغش، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020، التي تصل عقوبته إلى الحرمان من الامتحانات والحبس والغرامة.