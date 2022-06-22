أستاذ تمويل: استثمارات السعودية تؤكد ثقتها بالاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاستثمارات التي ستضخها المملكة العربية السعودية في مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية ستؤدى بدورها إلى زيادة القيمة المضافة للاستثمارات المصرية، إضافة إلى أن مثل تلك الشراكات تؤكد وجود ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري وما يحققه من إنجازات.

بدرة: السعودية تستثمر في مصر بمليارات الدولارات

وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما سيتم الاستثمار به من قبل المملكة العربية السعودية ومصر سيصل إلى 30 مليار دولار، وتشمل كل تلك الأرقام كافة المجالات الاقتصادية المصرية المختلفة.

واستطرد: «من شهرين المملكة العربية السعودية حطت وديعة في البنك المركزي المصري قيمتها 5 مليار دولار، وده اللي بيحرك الوضع الاقتصادي الراهن، والظروف العالمية للأسف متراجعة، وفيه دول كتير قفلت ومنها ألمانيا، وكمان طلبت تعمل مؤتمر علشان الغذاء في الاتحاد الأوروبي».

وأوضح أن الاستثمارات هدفها إرسال رسالة ثقة من المملكة العربية السعودية لكافة دول العالم من أجل المجيء والاستثمار في مصر، وتعمل مصر على إبراز دورها الاقتصادي بشفافية واضحة وكبيرة لكل المستثمرين حول دول العالم، «ثقتنا في اقتصادنا كويس ولكن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من المشكلات خلال تلك الفترة».

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله إلى القاهرة، في أول محطة في جولة إقليمية يزور خلالها الأردن وتركيا، ويشار إلى أنّ زيارة محمد بن سلمان لمصر ستبدأ من مطار القاهرة وانتقلت إلى عقد مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي صباح أمس الثلاثاء.