أبو العينين يلتقي رئيس الفيفا على هامش منتدى «الاستثمار في رواندا»

التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، صباح اليوم جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن جلسات وفعاليات منتدى «استثمر في رواندا».

وترأس انفانتينو جلسة عقدت تحت عنوان «كرة القدم قوة ملهمة لأفريقيا» وخلالها عرض دور كرة القدم في دفع جزء من عجلة الاقتصاد وكمحرك لكثير من النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها.

وخلال الجلسة رحب رئيس الفيفا بالحضور واستعرض بعض الأحداث التي ستتم في كأس العالم المقبل في قطر، وقال إن البطولة ستشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وسيحضرها ملايين العرب خاصة أنها تقام لأول مرة في المنطقة العربية.

وانطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات منتدى «استثمر في رواندا»، والمنعقد حاليا في العاصمة كيجالي.

وشارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وفود وقادة من 54 دولة في فعاليات المنتدى، أبرزهم الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، وبوريس جونسون رئيس الوزراء، كما شارك جوستن ترودو رئيس وزراء كندا، والرئيس الرواندي بول كاجامي، إضافة لممثلين عن 15 مملكة أعضاء في تجمع دول الكومنولث البريطاني.