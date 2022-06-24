نتائج التاسع سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب.. اعرف أسهل طريقة للاستعلام

ينتظر الكثير من الطلاب في سوريا نتائج التاسع سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب، المقرر إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، لذا ازداد البحث عنها عبر المحركات المختلفة بشكل كبير، بعد أن ذكرت وزارة التعليم في سوريا أن تلك النتائج من المتوقع لها أن تظهر خلال أيام، ما جعل الكثير من الطلاب متلهفين لإعلان تلك النتيجة وفي حالة تأهب واستعداد لظهورها.

وتحرص بوابة «الوطن» دائما على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، لذلك نوضح للطلاب في سوريا طريقة الحصول على نتائج التاسع سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب فور إعلانها وإتاحتها للطلاب، وفق ما أعلنته وزارة التعليم في سوريا، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على نتائج التاسع سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب

- عندما تعلن وزارة التعليم في سوريا إتاحة النتيجة للطلاب، يقوم الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على الموقع الرسمي الخاص لـ وزارة التربية والتعليم السورية.

- وبعد الدخول للموقع الخاص بالوزارة، يختار الطالب المنطقة التابع لها.

- ثم بعد ذلك يتم تحديد الصف التاسع، حتى يجرى عرض النتيجة لخاصة بطلاب الصف التاسع.

- وتظهر أمام الطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة الصفحة الخاصة بالبيانات، والتي يتم إدخال بيانات الطلاب عبرها وتتمثل في «الاسم ورقم الاكتتاب».

نتائج التاسع سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب

- ثم بعد ذلك يضغط الطالب على «الاستعلام عن النتيجة» حتى تظهر أمامه النتيجة الخاصة به.

- وينتظر الطالب بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات لبضع ثوان، حتى تظهر النتيجة الخاصة به أمامه على الشاشة.

- ويتيح موقع وزارة التعليم السورية للطلاب إمكانية طباعة النتيجة من الموقع.

ويذكر أن هناك الكثير من المواطنون السوريون ينتظرون تلك النتائج بشدة، نظرا لأنها من أهم النتائج والدرجات التي يتم إعلانها في سوريا، لأنها تحدد مستقبل الطلاب في الصف العاشر، والذي يعد مرحلة جديدة لهم في التعليم.