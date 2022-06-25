السبكي يحتفل بتحقيق البرومو الرسمي لفيلم عمهم 2 مليون مشاهدة

احتفل المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتخطي البرومو الرسمي لفيلم «عمهم»، 2 مليون مشاهدة في 24 ساعة.

ونشر السبكي البرومو الرسمي وعلق عليه قائلا: «الإعلان الرسمي لفيلم عمهم يتخطى 2 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من عرضه، فيلم عيد الأضحى.. 7 يونيو بجميع دور العرض الشيطان اللي وزك عليا سوحك».

أبطال فيلم عمهم

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

وكشف الفنان محمد إمام، منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن أسماء الشخصيات في الفيلم، إذ يجسد محمد إمام دور «سلطان»، ومحمد سلام دور «سعيد ستبن»، وسيد رجب دور «الحاج»، وباسم سمرة دور «ملك الليل»، ومحمد لطفي دور «كابتن كوبا»، وأحمد خالد صالح دور «مروان»، وهدى المفتي دور «غالية»، وآيتن عامر دور «سحر فيشة»، والشحات مبروك دور «الجارم»، والفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ومهندس صوت أحمد سمير.