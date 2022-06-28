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%8.77 انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال أبريل 2022

كتب:

ماهر هنداوي
02:48 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء 

الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء 

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2022، اليوم، وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي «ISIC Rev.4»، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013.

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية، بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية، 108.96 خلال شهر أبريل 2022، أولـي، مقابل 119.43 خلال شهر مارس 2022، نهائي، بنسبة انخفاض قدرها 8.77٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 114.28 خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 نحو 105.35بارتفاع قدره 8.48٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لموسم عيد الفطر. 

وبلـــغ الرقـم القيـاســي لصناعــة الفلزات القاعدية 71.72 خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 نحو 63.92 بارتفاع قدره 12.20٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً 

صناعة المشــروبات بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشــروبات 262.81 خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 نحو 350.77 بنسبة انخفاض قدرها 25.08٪ وذلك لتوافر المخزون. 

صناعـة المركبات ذات المحركات  

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المركبات ذات المحركات 129.55 خلال شهر أبريل 2022 مقارنة بشهر مارس 2022 نحو 202.41 بانخفاض قدره 36.0٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.