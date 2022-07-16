مراجعة علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوي 2022.. تشمل 6 وحدات

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن مراجعة علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوي 2022 إذ تشتمل على 6 وحدات رئيسية تغطي جميع أجزاء المقرر الدراسي، وأعد تلك المراجعة محمد لاشين، معلم المادة، الذي أكد أنها تشمل أسئلة وفق النمط الجديد أي الاختيار من متعدد لتدريب الطلاب على الشكل النهائي للامتحان الذي يُعقد غدًا الأحد الموافق 17 يوليو الجاري ورقيًا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

وقال «لاشين» لـ«الوطن»، إن مراجعة علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوي 2022 تشمل 3 وحدات رئيسية لمقرر علم النفس و3 وحدات رئيسية لمقرر علم الاجتماع، موضحًا أن أسئلة الامتحان تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين وهو ما تحققه نوعية أسئلة المراجعة.

مراجعة علم اجتماع للصف الثالث الثانوي 2022

وأضاف «لاشين»، أن مراجعة علم اجتماع للصف الثالث الثانوي 2022 تشتمل على تعريف النظرية في علم الاجتماع وبناء النظرية ووظائفها والافتراضات الأساسية لنظرية البنائية الوظيفية والتفاعل الاجتماعي والعلاجات الاجتماعية وأهميته وأشكاله والعمليات الاجتماعية.

أيضاً تشتمل المراجعة على التكيف الاجتماعي ووظيفته وأهميته وأهمية التنافس وخصائصه، وخصائص الظاهرة الاجتماعية التي تتمثل في التلقائية والجبر والإلزام والنسبية والتاريخية والترابط، فضلًا عن علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى مثل الفلسفة والإنثروبولوجيا والتاريخ وعلم السياسة.

مراجعة علم نفس للصف الثالث الثانوي 2022

كما تضم مراجعة علم نفس للصف الثالث الثانوي 2022، تعريف الذكاء الواحد من حيث المفهوم وأهم الذكاءات عند جاردنر وهي الذكاء اللغوي والرياضي والحركي والبصري والمكاني والموسيقي والاجتماعي والشخصي، ويتمثل الفصل الثاني في نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية وتشمل أهم المعلومات أنه مع بداية القرن الـ19 بدأ الاهتمام بموضوعات التفكير والتعلم، والتعلم هو تغير شبه دائم في السلوك ناتج عن الخبرة ولا يستدل عليه بطريقة مباشرة وليس كل تغير علم، أما الفصل الثالث يحتوي على مبادىء التعلم الجيد وأسس الاستذكار والنمو في مرحلة الطفولة بداية من الجنين والرضاعة المبكرة والمتأخرة.