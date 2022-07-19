«رشوان» لـ المزايدين على «الحوار»: لا مكان لمن لا يعترف بالدستور والعمل السلمي

رد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، على سؤال أحد الصحفيين حول موعد الانتهاء من الحوار الوطني وإعلان نتائجه، وقال «إحنا مستعجلين أكتر منكم، بس مش عاوزين الاستعجال يخلينا ننسى أو نتجاهل قضايا محددة، الناس متوقعة حاجات كتير من الحوار، والبعض يحاول أن يزايد على هذا الحوار وفي نفس الوقت يحاولوا أن يقلدوه، في رأيهم الحوار غير سليم».

فئات ممنوعة من المشاركة في الحوار الوطني

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أنه في نفس الوقت تحاول تلك الفئة أن تغازل الحوار بكل السبل، وتابع قائلا: « بنقول لهم نحن هنا في مصر لا نغازل، ومن لا تنطبق عليه شروط الحوار من السلمية والاعتراف بالدستور في البلاد لن يشارك فيه ونكررها، هذا حوار المصريين على أرضهم ووفق دستورهم ومن يخرج عن هذا ويمارس عنفًا ويحرض عليه ويشارك فيه ليس معنا في الحوار».

حريصون على الانتهاء من الحوار الوطني في أسرع وقت

وتابع المنسق العام للحوار الوطني ونقيب الصحفيين: «من يريد أن ينشيء حواره الخاص فلينشئه أينما كان، نحن حريصون على الانتهاء منه بأسرع وقت، والدليل واضح، أننا انتهينا من اللجنة السياسية وعناوينها وهى ذات جاذبية وستناقش موضوعات مهمة».