تشكيل اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الثالث.. يبدأ أكتوبر المقبل

يشهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، المقرر في أكتوبر المقبل، إجراء انتخابات جديدة لتشكيل اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية، إلى جانب الإعلان عن تشكيل لجنة القيم.

مجلس النواب

ويتضمن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحديد إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان البرلمانية، ووفقا للقانون تضم كل لجنة من اللجان النوعية عددًا من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان البرلمانية

ووفقا للقانون يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

طرق انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

ووفقا للقانون تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

كما تُشكل لجنة القيم وفقا للّائحة الداخلية لمجلس النواب بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.