تفاصيل جلسة عتاب بين مسن وزوجته انتهت بقتله: «كان هيقتلني لو مسك السكينة»

جلسة عتاب جمعت موظف على المعاش عمره 63 سنة وزوجته داخل منزل الزوجية في قرية كفر العرب بالمنوفية، انتهت بقتل الزوج بطعنة نافذة في القلب على يد زوجته، بحسب تحريات المباحث التي ذكرت أن المشاجرة التي جمعت الزوجين بدأت بحديث بين الزوجين عن مصروف البيت وانتهت بالقتل، وألقت المباحث القبض على الزوجة وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الجريمة وأرشدت عن السكين المستخدم في القتل.

خلافات أسرية بين زوجين في المنوفية انتهت بجريمة قتل الزوج

«كنا بنتكلم طبيعي بس هو شتمني وكان بيقرب على السكين عشان يمسكه ويضربني بس اللي حصل بقى أني مسكت السكين الأول وطعنته»، تلك الكلمات قالتها المتهمة أمام النيابة العامة التي نسبت إليها تهمة القتل العمد للزوج، وشرحت الزوجة المتهمة تفاصيل الجريمة الخلافات الأسرية طبيعية وتحدث بينهما بشكل دائم ويتم تسويتها بشكل سريع لكن زوجها سريع الغضب ودائم الاعتداء عليها بالسباب والشتائم على اتفه الأسباب؛ وفي آخر شجار بينهما حاول ضربها بالسكين لكنها تمكنت من الإمساك به قبل الزوج وطعنته فمات على إثرها.

تشريح جثمان الزوج المقتول

أفادت تحريات المباحث أن الزوج «جمال.ع»، 63 سنة، تلقى طعنة نافذة في صدره من الجهة اليسرى أي في القلب فلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى تلا المركزي ومات داخل غرفة الرعاية المركزة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الزوج لبيان أسباب وفاته وتحفظت النيابة على السكين المستخدمة في الجريمة وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه لبيان حالته الفنية وموافاة النيابة بتقرير الفحص.

القبض على قاتلة زوجها

كانت مباحث المنوفية تلقت بلاغًا بمقتل موظف على المعاش على يد زوجته التي ألقى القبض عليها وقت أن كانت تجلس في المنزل وبجانبها السكين، وظلت تبكي بعد مقتل زوجها وقالت للشرطة «والله مكنش قصدي أقتله وكان هيقتلني لو مسك السكين الأول».