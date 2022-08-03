«احذر الفلوس المزورة».. 4 طرق للتفرقة بين العملة الأصلية والمقلدة

في كثير من الأحيان يتعرض العديد من المواطنين إلى النصب عن طريق أخذ أموال مزورة، تجعلهم في موضع شك، أو تعرضهم للمساءلة القانونية عند صرفها أو التعامل بها، ما يجعل العديد منهم يبحثون عن طرق وحيل تمكنهم من اكتشاف الأموال المزورة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير بعض الطرق التي تمكن المواطنين من اكتشاف الأموال المزورة والتفريق بينها وبين الأموال الحقيقية، وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي:

كيف تفرق بين الأموال المزورة والحقيقية؟

أوضح البنك المركزي المصري في بيان سابق عبر الموقع الرسمي كشف عن بعض الحيل التي يمكن من خلالها التمييز بين الأموال الحقيقية والمزورة، والتي جاءت كالتالي:

1- ملمس رقم العملة

يعد ملمس رقم العملة من أكثر الأشياء التي تسهل على المواطن اكتشاف الأموال المزورة، فدائما يكون ملمس الرقم الذي يحدد قيمة العملة خشنا بعض الشيء، وفي حالة إذا كان الرقم ناعمًا فقد يشير ذلك إلى أن تلك الأموال مزورة.

2- الشريط الفضي

لا يوجد أي من العملات الورقية إلا وكان بها الشريط الفضي، ويكون في الأموال الحقيقية فضيا لامعا، ولكن إذا كان هذا الشريط يميل إلى اللون الأسود، فهذا يشير إلى أن تلك العملة مزورة.

3- الضوء

قد يلجأ العديد من المواطنين إلى استخدام الضوء حتى يتمكنوا من معرفة الأموال المزورة، فعند طباعة الأموال الحقيقية، يكون بها رسومات مختلفة في الخلفية، لا يمكن أن تكون موجودة في الأموال المزورة، وتظهر تلك الرسومات عند تعرض تلك الأموال للضوء، وفي حالة عدم ظهورها فهذا يعني أن تلك الأموال مزورة.

4- المياه

قد يجد الكثير من المواطنين صعوبة في كشف الأموال المزورة من خلال الطرق السابقة، ما يجعلهم يلجأون إلى استخدام المياه حتى يتمكنوا من معرفة الأموال الحقيقية أو المزورة والتفريق بينها، فعند استخدام المياه وفرك العملة الورقية، فيتم مسح الرسومات إذا كانت مزورة.