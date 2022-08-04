تعيين الفنان ياسر الطوبجي مديرا عاما للمسرح الكوميدي

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز، منذ قليل، تكليف الفنان ياسر الطوبجي، لمنصب مدير عام المسرح الكوميدي، موضحًا أن القرار صدر بتأييد ودعم من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

عمرو عبد العزيز يعلن تولي ياسر الطوبجي منصب مدير عام المسرح الكوميدي

ونشر عمرو عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للفنان ياسر الطوبجي معلقا عليها: «ياست أم نيازي صحي نيازي وقوليلوا ياسوره بقى مدير أخويا وصاحبي وعشرة العمر بقى مدير يا ناس ألف مبروك ياسر الطوبجي مديرا عاما للمسرح الكوميدي».

تهنئة نجوم الفن لياسر الطوبجي

وتوالت التعليقات من نجوم الوسط الفني على منشور عمرو عبد العزيز، لتهنئة ياسر الطوبجي، بمنصبه الجديد من أبرزهم الفنان هشام إسماعيل قائلا: «الله الله الله فنان كبير وكوميديان عظيم فى المكان المناسب تماما مبروك على قطاع المسرح كله»، وكتب الفنان صبري فواز قائلا: «هاي يا سيادة المدير ..انا موظف عند حضرتك»، وكتبت الفنانة بدرية طلبة «مبروك».

من هو ياسر الطوبجي؟

يذكر أن الفنان ياسر الطوبجي، تخرج في كلية اﻵداب قسم مسرح عام 2000 وقد بدأ ياسر مشواره الفني كمذيع ببرامج التوك شو كوميدي، ونجح بتميزه في تقليد العديد من الفناننين والاعلامين، ثم اتجه ياسر إلى التمثيل حيث شارك، بفيلم «الأولة في الغرام» و«ميكانو» و«قص ولزق»، وشارك بمسلسل «أهل كايرو» وشارك ياسر بمسرحية «ورد الجناين».