أبرز المعلومات عن التدريبات العسكرية الروسية الصينية.. تبدأ 30 أغسطس

تزامنا مع التوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تايوان، أعلنت بكين عن مشاركتها في تدريبات عسكرية مع روسيا، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الروسية الأمريكية توترات شديدة بسبب أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين أشار إلى أن واشنطن تثير الأزمات في العالم، منوها بأن روسيا والصين لن تسمحا بانتهاك سيادتهما وفيما يلي أبرز المعلومات عن تدريبات «فوستوك»، العسكرية وفقا لوكالة أنباء رويترز.

أبرز المعلومات عن التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة

- تسمى التدريبات الروسية الصينية «فوستوك».

- تنفيذ التدريبات في الفترة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

- أجريت آخر تدريبات من هذا النوع في 2018 أي قبل 4 سنوات.

- يشارك في التدريبات الهند وبيلاروسيا ومنغوليا وطاجيكستان ودول أخرى.

ماذا قالت الصين عن التدريبات مع روسيا

- المشاركة في التدريبات جزء من اتفاق تعاون ثنائي سنوي مستمر مع روسيا.

- نستهدف تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة.

- تعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة.

- تعزيز القدرة على الاستجابة للتهديدات الأمنية المختلفة.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن مشاركة الصين في التدريبات المشتركة لا علاقة له بالوضع الدولي والإقليمي الحالي.

العلاقات بين روسيا والصين

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا والصين توطدت في عهد الرئيس الصيني «شي جين بينج»، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقبل وقت قصير من الحرب الروسية في أوكرانيا، أعلنت بكين وموسكو عن شراكة بلا حدود، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أعلنوا عن عدم تهرب الصين من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا أو تزودها بمعدات عسكرية.

وتضم المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا جزءًا من سيبيريا ومقرها الرئيسي في خاباروفسك، بالقرب من الحدود الصينية.