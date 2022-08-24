القابضة ‏للصناعات: نستهدف تحقيق ‏‏21.46 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

أشاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية وتوفيرها للسلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن ‏شركاتها والتخفيضات الموجودة بها لصالح المواطن.

وأضاف «المصيلحي»، خلال ‏ترأسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة الصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة تتحمل أعباء مالية لقيامها بتوفير السلع الاستراتيجية ومن أهمها الزيت والسكر في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار هذه السلع عالميًا، جراء الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وأدى ذلك إلى استدامة إتاحة هذه السلع بكميات كبيرة لتحقيق التوزان المطلوب في الأسواق، وانخفاض أسعار السلع التموينية والأساسية داخل فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية مقارنه بأسعار القطاع الخاص، وهو ما ساهم بحق في تحقيق الانضباط السلعي وعدم وجود نقص أو أزمة في أي سلعة.

ميكنة المجمعات التابعة للشركة

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ‏أن ميكنة الشركة للمجمعات التابعة لها ومخازنها ساهم في معرفه ‏حركه تداول السلع ومعرفه الوارد والمنصرف منها.

وأشار إلى أن ‏الوزارة تتبنى خطط كبيره لتطوير المصانع الخاصة بالشركة ‏باستثمارات كبيرة للوصول بها إلى المقاييس والمعايير العالمية، كما يحدث في شركتي قها وأدفينا للصناعات المتطورة.

وأكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بمبلغ 21.460 ‏مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 17.480 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ‏زيادة قدرها 123%، مشيرًا إلى أن صافي الربح المستهدف للعام الحالي 210 ملايين جنيه.

وأكد «حسنين»، أن ‏مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وحماية البيئة بلغت ‏الاستثمارات بها 453 مليون جنيه، منها 440 مليون جنيه تمويل ‏ذاتي، و13.5 مليون جنيه قروض حسنة.

وانتهت جلسه الجمعية ‏العامة، باعتماد المستهدفات المقدرة للعام الحالي.