«أحمد» قهر البطالة بمصنع للملابس ضمن مشروع «وظيفتك جنب بيتك»: حياتي اتغيرت

قصة نجاح بطلها أحد شباب قرية «طحلة»، مركز بنها بالقليوبية، حيث نجح الشاب أحمد السحلى فى تدشين مصنع للملابس ضمن مشروع «وظيفتك جنب بيتك»، الذى أطلقته المحافظة منذ عام 2016 بإقامة 12 مصنعاً على مستوى المحافظة، من بينها مصنع «طحلة»، الذى تم تأجيره لهذا الشاب، من خلال قرض منحته له المبادرة، التى توفر قطعة أرض من أملاك الدولة بالاتفاق مع المحافظة، تصلح لبناء المصنع، ثم تأجيره للشباب، ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وبالتالى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

أحمد السحلى قال إنه استفاد من مشروع «وظيفتك جنب بيتك»، وأنشأ مصنعاً للملابس منذ 5 سنوات يعمل به حالياً 200 عامل، ويشارك فى مبادرة «التعليم المزدوج»، مشيراً إلى أنه نجح فى الحصول على قرضين بقيمة 2 مليون جنيه لتجهيز المصنع بالمعدات والإدارة والتسويق وبالإنتاج والعمل، ما أدى لحصوله على تعاقدات مع كبرى الشركات لإنتاج الملابس، إذ إن المصنع مخصص لإنتاج الملابس ويقوم بالتصدير للخارج، ويضخ منتجاته للسوق المحلية.

«أحمد» يتغلب على البطالة بمشروع مصنع ملابس

أضاف «السحلى» أنه حاصل على دبلوم فنى، وعندما سمع عن مبادرة «وظيفتك جنب بيتك» تقدم لها منذ 5 سنوات، واجتاز الاختبارات العملية والفنية، وتم تأجير المصنع له، بقرية «طحلة» مركز بنها، ونجح هو وصديقان له فى تدريب العمالة فى كبرى المصانع وبدء الإنتاج. وأشار إلى أنه أوشك على تسديد القروض التى حصل عليها، وأن إنتاج المصنع من الملابس يتم لصالح كبرى الشركات المحلية والخارجية.

«أحمد»: المشروع غير حياتي

وأوضح «السحلى» أن المشروع نجح فى تغيير حياته وحياة الكثيرين من العاملين معه، وساعده والعاملين معه على هزيمة البطالة، حيث يعمل الجميع بإخلاص، ما أدى لتحقيق المصنع مكاسب فاقت التوقعات، وغطى تكاليفه، موجهاً الشكر للدولة لتوفيرها مثل هذا المشروع، الذى غيَّر حياة عدد كبير من العاملين فيه، وقال: «أنا على رأس المستفيدين من إنشاء هذا المصنع، لأصبح صاحب مال وأسهم فى فتح بيوت كثير من الفتيات والسيدات والشباب العاملين بالمصنع، ونصل بإنتاج المصنع إلى العالمية».