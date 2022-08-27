«حافظ عليها تلاقيها».. حملة توعية لترشيد استهلاك المياه

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حملة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه للتواصل مع حملة القابضة للمياه «كل نقطة بتفرق».

خطوات ترشيد استهلاك المياه

وحددت الشركة 10 إجراءات يجب أن يتبعها المواطنون لترشيد استهلاك المياه وهي كالآتي..

- التأكد من إغلاق صنبور المياه بعد الانتهاء من استخدامه.

- تغيير الصنابير التالفة التي تتسبب في إهدار المياه.

- الامتناع عن تعبئة حوض الاستحمام بالمياه.

- استخدام الدلو والصابون لغسيل السيارات بدلا من الخرطوم.

- تحويل نظام فيض المرحاض إلى الفيض المنخفض.

- استخدام كمية مناسبة من المياه في أعمال التنظيف والطبخ.

- غسيل الخضراوات والفاكهة داخل إناء مملوء بالمياه وليس تحت الصنبور.

- غسيل الملابس المتسخة بدورة واحدة مكتملة وليس على عدة مرات.

- عدم فتح صنبور المياه لمدة طويلة أثناء تنظيف الأسنان ويفضل تركيب موفر للمياه.

- إجراء فحص دوري لحنفيات المنزل وصيانة التالف منها.

حافظ عليها تلاقيها

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ضمن حملات التوعية التي تقوم بها لترشيد الاستهلاك منها «المياه - حياة» و«حافظ عليها تلاقيها» و«هي جت عليا» و«ابدأ بنفسك وحافظ على نقطة المياه» أنه في حال قيام المواطن برش المياه في الشارع لمدة دقيقة يتم إهدار 80 لتر مياه إذا كان قطر الخرطوم 1 بوصة فقط، مطالبة المواطنين بعدم رش المياه في الشوارع حفاظا على نقطة المياه.

آلية التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين بالشركة

وحددت الشركة آلية التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال رقم واتس اب 01220906668 وعلى التليفون الأرضي بالخط الساخن 125 أو الأرقام المباشرة 0482175428 - 0482175043.