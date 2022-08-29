خبير تكنولوجي: مواطنو الشرق الأوسط لديهم تواصل اجتماعي أكثر من الأوروبيين

قال زياد الشوبكي، مستشار في التكنولوجيا المتقدمة، إن الاستخدام الخاطئ وغير المناسب للتكنولوجيا المتقدمة قد يؤدى في النهاية إلى حدوث مشكلات، ولكن في حال استخدامها بطريقة صحيحة يكون لها بالغ الأثر الجيد على المستخدمين.

الشوبكي: استخدام التكنولوجيا يختلف بحسب الأعمار

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، مع إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنه منذ ظهور الهواتف المحمولة وجد العلماء مشكلات يعاني منها المستخدمون كتشتيت الانتباه، واستخدام الأشخاص للهاتف المحمول يختلف بحسب الأعمار.

الشوبكي: مواطنو الشرق الأوسط لديهم تواصل اجتماعي أكثر من الدول الأخرى

واستطرد: «أغلب الدراسات التي تجرى حول الحياة في أمريكا أو أوروبا بشكل عام أثبتت عدم وجود تواصل اجتماعي حقيقي جيد بين المواطنين هناك، إلا أن مواطني الشرق الأوسط لديهم تواصل اجتماعي من خلال الأفراح أو التجمعات المختلفة التي يجتمع فيها الناس».

وأوضح أن الأفراد بشكل دائم يبحثون عن التعامل والتحدث عن قرب دون وجود وسائل الواقع الافتراضي المختلفة، مشيرا إلى أن تشتيت انتباه مستخدمي الهواتف الذكية يختلف من شخص لآخر، وذلك بحسب أوقات الاستخدام وعدد ساعات الاستعمال اليومية.

وتابع: «استخدام الهاتف في حد ذاته علم، وفي حال كنت قارئا جيدا فمن الممكن تقوم بقراءة الكتب من خلال الهاتف أو الأيباد، وهي طريقة سهلة ورخيصة للاطلاع، وبات المحمول حاليا جزءًا من الحياة».