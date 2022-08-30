اشتباكات بين الحشد وسرايا السلام في المنطقة الخضراء.. وحرق مقر العصائب

أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى استمرار الاشتباكات بين عناصر «الحشد» و«سرايا السلام» التابعة لزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة «بغداد».

وفي وقت سابق، قالت القناة الإخبارية، إن مقر «العصائب» في منطقة المدائن جنوب شرقي العاصمة العراقية، تم حرقه.

سقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء

وكان مصدر أمني عراقي، أشار في وقت سابق، إلى سقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة «بغداد»، موضحا في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العاقية، إن القذائف سقطت على محيط مقرات تابعة للعمليات المشتركة داخل المنطقة.