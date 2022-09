السلطات الأمريكية تكشف هوية سارق طائرة «ميسيسيبي».. كوري واين باترسون

كشفت السلطات الأمريكية، هوية الرجل الذي سرق طائرة وحلق بها فوق ولاية ميسيسيبي الواقعة جنوبي البلاد، بعد تهديده بتحطيمها فوق متجر «وول مارت»، فيما لم يصب أحد بسوء في الحادث.

وقال قائد شرطة مدينة «توبيلو»، جون كواكا، في مؤتمر صحفي، إن الرجل، يدعى كوري واين باترسون، ولم يكن لديه رخصة طيار ولكنه يعلم بعض تعليمات الطيران، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف كواكا أن باترسون، بصفته عاملاً في الخطوط الجوية، مسؤول عن تزويد الطائرات بالوقود، مشيرا إلى أن الطائرة كانت مملوءة بالوقود في الليلة السابقة.

وفي وقت سابق، قالت السلطات، إن باترسون سرق الطائرة وأقلع بها، ثم أبلغ عن التهديد على رقم الطوارئ 911، فيما تحدث مفاوضون إلى الشخص وأقنعوه بعدم تنفيذ التهديد والهبوط في المطار.

