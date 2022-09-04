السلطات الأمريكية تكشف هوية سارق طائرة «ميسيسيبي».. كوري واين باترسون

كشفت السلطات الأمريكية، هوية الرجل الذي سرق طائرة وحلق بها فوق ولاية ميسيسيبي الواقعة جنوبي البلاد، بعد تهديده بتحطيمها فوق متجر «وول مارت»، فيما لم يصب أحد بسوء في الحادث.

وقال قائد شرطة مدينة «توبيلو»، جون كواكا، في مؤتمر صحفي، إن الرجل، يدعى كوري واين باترسون، ولم يكن لديه رخصة طيار ولكنه يعلم بعض تعليمات الطيران، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف كواكا أن باترسون، بصفته عاملاً في الخطوط الجوية، مسؤول عن تزويد الطائرات بالوقود، مشيرا إلى أن الطائرة كانت مملوءة بالوقود في الليلة السابقة.

باترسون لم يكن لديه خبرة في الهبوط

وفي وقت سابق، قالت السلطات، إن باترسون سرق الطائرة وأقلع بها، ثم أبلغ عن التهديد على رقم الطوارئ 911، فيما تحدث مفاوضون إلى الشخص وأقنعوه بعدم تنفيذ التهديد والهبوط في المطار.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP — City King (@CityKing_Gank_) September 3, 2022

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن باترسون، لم يكن لديه خبرة في الهبوط، وحاول طيار آخر تدريبه للهبوط بها.

الرجل يواجه اتهامات بالسرقة الكبرى

وفي وقت سابق، أشارت «شرطة توبيلو»، إلى إخلاء «وول مارت» ومتجر قريب، وأوضح كواكا، أن باترسون، موظف في شركة توبيلو للطيران، فيما قالت السلطات الأمريكية، إنه الرجل يواجه اتهامات بالسرقة الكبرى والتهديدات الإرهابية.

ونشرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، صورة لباترسون، مشيرة إلى أنه كتب عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في وقت وقت سابق، قال فيه، إنه يعتذر للجميع ولم يرغب أبدًا في إيذاء أي شخص، مضيفا إنه يحب والديه أخته.

وظلت الطائرة في الهواء بأكثر من 3 ساعات، فيما هبط باترسون، بها في أحد الحقول.

وأكدت السلطات الأمريكية، أن الطائرة، التي يعتقد أنها مسروقة، كانت من طراز «بيتشكرافت كينج إير سي90 أيه 1987» ذات المحركين.