قائد طائرة بأمريكا يهدد بتحطيمها في متجر بولاية ميسيسيبي

عمد قائد طائرة صغيرة على التحليق فوق منطقة «توبيلو» في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وهدد بتحطيمها في واقعة غريبة.

وأوضحت إدارة شرطة «توبيلو»، اليوم السبت، أن قائد الطائرة هدد بتحطيمها في متجر «وول مارت» الشهير، منوهة إلى أنه تم إخلاء المتجر وآخر قريب منه تحسبا لكل الاحتمالات.

BREAKING: Pilot threatening to crash plane into Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/znMlDj5M2N