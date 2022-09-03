قائد طائرة بأمريكا يهدد بتحطيمها في متجر بولاية ميسيسيبي

عمد قائد طائرة صغيرة على التحليق فوق منطقة «توبيلو» في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وهدد بتحطيمها في واقعة غريبة.

وأوضحت إدارة شرطة «توبيلو»، اليوم السبت، أن قائد الطائرة هدد بتحطيمها في متجر «وول مارت» الشهير، منوهة إلى أنه تم إخلاء المتجر وآخر قريب منه تحسبا لكل الاحتمالات.

BREAKING: Pilot threatening to crash plane into Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/znMlDj5M2N — BNO News (@BNONews) September 3, 2022

شرطة توبيلو تتفاوض مع الطيار

وأضافت إدارة شرطة «توبيلو» أنها اتصلت بالطيار مباشرة، للتفاوض معه والحديث إليه، دون أن تعطي تفاصيل إضافية، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس.

كما طلبت الشرطة من كافة المواطنين تجنب تلك المنطقة حتى تتضح الأمور، ويزول الخطر، مشيرة إلى أنه مع تنقل طائرة من هذا النوع، تكون منطقة الخطر أكبر بكثير وأبعد من «توبيلو».

مصير الطيار مجهول حتى الآن

وكانت الطائرة بدأت في الدوران بشكل غريب ومثير للشبهة، في نحو الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، فيما لم يعرف حتى الساعة مصير الطيار.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت خلال هذا العام العديد من الحوادث الدامية، من إطلاق نار أو أعمال عنف أخرى مرتبطة بحمل السلاح ، وهي مشكلة كبيرة يفاقمها بحسب العديد من الناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.