«إعلاميون من أجل المناخ» تواصل بناء قدرات أعضائها بحزمة ورش تدريبية

في إطار أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، تنظم الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» ورشة العمل التدريبية الثانية للإعلاميين المتخصصين في البيئة والتنمية المستدامة، من أعضاء شبكة «إعلاميون من أجل المناخ»، بهدف تعزيز قدراتهم في تناول قضايا التغيرات المناخية، من خلال التعريف بأسبابها وتأثيراتها السلبية، بالإضافة إلى المساهمة في التخفيف من تداعياتها.

تتضمن ورشة العمل الثانية لشبكة «إعلاميون من أجل المناخ»، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، يوم الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري، عدداً من المحاور الرئيسية، تأتي بناءً على ما تم استعراضه خلال الورشة الأولى، بشأن أبرز القضايا التي يتناولها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، واستعراض أبرز ما يتضمنه «اتفاق باريس» لعام 2015 بشأن تغير المناخ.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

تبدأ ورشة العمل الثانية فعالياتها باستعراض نتائج الورشة التدريبية الأولى، التي تم تنظيمها يوم 2 أغسطس الماضي، في ضوء المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والوفاء بالتزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية المختلفة، على أن تتضمن الجلسة الأولى محاضرة للدكتور وديد عريان، خبير التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، بعنوان الحلول العملية لتعزيز مرونة المجتمعات وتقليل الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ.

الحلول العملية التي يمكن اتباعها وتطبيقها في قطاع الطاقة

وتتضمن الجلسة الثانية محاضرة للدكتورة أنهار حجازي، خبيرة الطاقة وعضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، حول التخفيف وارتباطه بقطاع الطاقة: الحلول العملية التي يمكن اتباعها وتطبيقها في قطاع الطاقة، على أن يستعرض الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق وخبير التغيرات المناخية، في الجلسة الثالثة، الحلول العملية التي يمكن اتباعها وتطبيقها في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

الطريق إلى قمة المناخ الـ27 في شرم الشيخ.

وتتحدث الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع وعضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، في الجلسة الرابعة، عن الحلول العملية لإدماج الفئات الهشة والنوع الاجتماعي في قضايا تغير المناخ، وفي الجلسة الخامسة، يدير الدكتور عماد الدين عدلي، منسق الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، حواراً مفتوحاً حول شبكة «إعلاميون من أجل المناخ» والطريق إلى قمة المناخ الـ27 في شرم الشيخ.

أعضاء الشبكة الفائزين بجائزة التميز

وسيجري على هامش ورشة العمل التدريبية تكريم عدد من الإعلاميين أعضاء الشبكة الفائزين بجائزة التميز في الصحافة البيئية، التي نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية، بالتعاون مع وزارة البيئة، والتي حملت في دورتها الأولى لعام 2022، اسم الصحفية الراحلة سوزان زكي، حيث حصد أعضاء شبكة «إعلاميون من أجل المناخ» 7 من أصل 10 جوائز تضمنتها المسابقة.

وأوضح الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، أن ورشة العمل التدريبية للإعلاميين تأتي ضمن أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي تم إطلاقها على هامش الاحتفال بيوم البيئة الوطني في شهر يناير الماضي، ضمن التحضيرات الجارية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.

التعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة

وأضاف «عدلي» أن مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقتها شبكة «رائد»، بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، تسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام المختلفة، من أجل تعزيز العمل المناخي في كافة القطاعات، من خلال المنصات المحلية، التي جرى تشكيلها في مختلف المحافظات.

ولفت إلى أنه في إطار تعزيز هذه الشراكة، تم تنظيم لقاء لعدد من الإعلاميين المهتمين بالشأن البيئي، في مدينة العين السخنة، منتصف شهر مايو الماضي، شهد إطلاق شبكة «إعلاميون من أجل المناخ» كأول شبكة تضم الإعلاميين المصريين المعنيين بقضايا التغيرات المناخية، للتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في مختلف القضايا التنموية، وفي مقدمتها قضية التغيرات المناخية.