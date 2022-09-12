والد قاتل زوجته بسوهاج: «ابني مريض نفسي وتعدى عليها بالضرب»

كشف والد المتهم بقتل زوجته في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، أثناء الإدلاء بأقواله أمام التحقيقات، قائلا: «ابني مريض نفسي».

وأفاد المدعو «أسعد.ع.ا» سن 56 عاما، عامل، مقيم بمركز أخميم بمحافظة سوهاج والد زوج السيدة المتوفاة التي وجدت مسجاة بصالة منزلها بأقواله أمام الجهات المختصة باتهام زوجها «نجله» المدعو«حسام.ا.ع ا» سن 24 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية أنه تعدى عليها بالضرب وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وفاة سيدة بمنزلها دائرة مركز أخميم وبالانتقال لموقع الحادث تبين وجود جثة المدعوة «منى.ا.م» سن 21 عاما ربة منزل، وتقيم بذات الناحية مسجاة بصالة المنزل بالطابق الأرضي ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها «كدمات وتورم بالرأس والوجه».

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

وقد جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.