استئناف حركة الصيد بعد توقف دام 4 أشهر في سواحل جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إعادة فتح السواحل أمام مراكب الصيد التي تعمل بالسنار ومراكب «الأوت بورد»، بعد فترة توقف بدأت من شهر يونيو الماضي واستمرت 4 أشهر.

وقال فودة، لـ«الوطن»، إنه سوف يتم السماح لمراكب «الشنشولا» بالعمل في 15 أكتوبر المقبل، بعد إيقافها في 12 مايو الماضي.

293 مركب صيد في جنوب سيناء

وقال صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد مراكب الصيد في محافظة جنوب سيناء بلغ 293 مركبا، مقسمة إلى 40 مركب سنار، و253 أوت بورد وشراعي.

إنشاء أول حلقة سمك بـ20 مليون جنيه في جنوب سيناء

وفي سياق آخر، كشف المحافظ عن رصد 20 مليون جنيه لإقامة أول حلقة للسمك بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 2000 متر مربع، إلى جانب طرح مصنع الثلج للتشغيل تزامنا مع استئناف موسم صيد بعد توقف دام عدة اشهر.

تطوير مركز تجميع الأسماك وخط الحريق

ولفت إلى موافقة اللواء الحسيني فرحات محمد، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على تطوير القزق الميكانيكي بالميناء، ومركز تجميع الأسماك وخط الحريق، بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين جنيه.

وتابع: جرى الموافقة على دخول 5 مراكب شنشولا إلى ميناء الصيد البحري بالطور في سبتمبر الجاري، وحتى نهاية الموسم.