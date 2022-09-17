إصابة شخصين صدمتهما سيارة في ضواحي بورسعيد .. «خبطتهم وهربت»

أصيب شخصان صدمتهما سيارة ملاكي، مساء أمس، أمام مبنى المحكمة بمنطقة حرفيين زرزارة بحي الضواحي ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة وفرت هاربة.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول شخصين إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مصابين نتيجة تعرضهما لحادث، هما محمود أحمد موسي عبد الحليم 24 سنة من قرية أبوان بمركز مطاي بمحافظة المنيا مصاب بكسر في القدم اليسرى، وأسامة حلمي إبراهيم عرفة 43 سنة، يعمل سائق تاكسي مصاب بكسور وجروح بالجسم وتم تشكيل فريق طبي متخصص لفحص وعلاج المصابين.

البحث عن السيارة الهاربة من خلال كاميرات المراقبة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة البحث عن السيارة الهاربة التي صدمت الشخصين بناءً على كاميرات المراقبة بالمنطقة وأقوال شهود الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية الأمن أن المصابين كانا يعبران الطريق وظهرت أمامهما سيارة مسرعة وصدمتهما وفرت هاربة، كما تولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.