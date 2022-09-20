10 تعليمات من «التعليم» للمدارس.. تركيب كاميرات وحظر دخول السيارات

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات في المحافظات، لتوجيه تعليمات وتكليفات مهمة لمديري المدارس بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، مؤكدة على تفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور

وتضمنت التعليمات والتكليفات ما يلي:

1- قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي، والمرور على مباني المدرسة، للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها للعامل النوتيجي.

2- إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي، تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة، لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت.

3- تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ، عدا المشتركين في المجموعات المدرسية، والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهائها.

عدم السماح بدخول السيارات

4- ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصول، إلا بعد الوقت المخصص للحصة، وفي حال المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل.

5- إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة، والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

6- تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس، مع تحديد يوم أو يومين فقط، لمقابلة أولياء الأمور، لمتابعـة أبنائهم، وحتى لا تتأثر العملية التعليمية.

7- عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها، وكذلك الدراجات النارية «الموتوسيكلات» إلى أفنية المدارس.

تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس

8- التنبيه على جميع العاملين في المنـشآت التعليمية، بأنه في حال العثور على أي جسـم غريب والاشتباه فيه، يجب عـدم الاقتراب منه والإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية للعامل معه، والتأكد من فاعليته من عدمه، حرصا على سلامة وأمن الطلاب والمنشآت التعليمية.

9- تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية، والتأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس، تأمينا لها ضد أخطار السرقة وأعمال التخريب.

10- تفعيل الإجراءات الوقائية وطرق التعامل مع الأمراض المعدية، والشروط الصحية الواجب توافرها، وكذلك التأكيد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى المنشآت التعليمية، حفاظا على سلامة الطلاب.