النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي في مطروح لـ5 سنوات و6 أشهر

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022 / 2023 ببعض المدارس ذات الكثافة المنخفضة لسن 5 سنوات و6 أشهر، تلبية لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم، ونظراً لوجود عدد من الأماكن الشاغرة في بعض مدارس المرحلة الابتدائية، في المراكز والمدن والأحياء.

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، في بيان اليوم، إنه جرى حصر جميع الأماكن الشاغرة بعدد من المدارس ذات الكثافة المنخفضة بإجمالي 51 مدرسة.

مدارس تقبل من 5 سنوات و6 أشهر بالابتدائي

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن أماكن المدارس التي تقبل الصف الأول الابتدائي من 5 سنوات و6 أشهر في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح، وجري النزول بالسن بها تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعي والأسري للمواطنين من أهالي المحافظة.

استعدادات نهائية للعام الدراسي الجديد

وأشار وكيل تعليم محافظة مطروح إلى أن استعدادات تُجرى على مستوى جميع مدارس المحافظة، وعددها 820 مدرسة، لاستقبال العام الدراسي الجديد وعمل صيانات للمدارس المحتاجة من الصيانة البسيطة بالإضافة إلى صيانات شاملة في بعض المدارس واإنشاء 9 مدارس جديدة علي أحدث طراز وفرشها كاملة في مختلف المراحل التعليمية.

متابعة المدارس

وأوضح أنه يجري يوميا متابعة مدارس محافظة مطروح من خلال الأتوبيس الطائر الذي يتحرك إلى الإدارات، ويضم موجهين في مختلف المواد، ومتابعين من مديرية التربية والتعليم، حيث يُجرى زيارة كل مدرسة على حدة والوقوف على ما بها من استعدادات، ومدى تطبيقها اللوائح من عدمه، وكذلك نسب استعداداتها ومعاونة مديري المدارس في تذليل أي صعاب لهم.