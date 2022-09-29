«الخارجية»: قلق مصري بالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الحالي، على الجهود التي تبذلها مصر من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام، وذلك خلال استقباله روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

مستجدات القضية الفلسطينية

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بحسب بيان عن وزارة الخارجية، أنّ اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث استعرض فتوح نتائج اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني وأهم قراراته، كما تطرّق إلى المشهد الفلسطيني الحالي وما يشهده من تحديات على مختلف الأصعدة.

«فتوح» يستعرض تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة

واستعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في هذا الإطار، التدهور الشديد والمتسارع للأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة، وتصاعد وتيرة أعمال العنف والاقتحامات ضد أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات التي تستهدف الأماكن المقدسة في القدس الشريف.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

واختتم السفير أبوزيد تصريحاته، موضحا أنّ وزير الخارجية حرص على إحاطة روحي فتوح بمجمل التحركات والاتصالات التي أجراها على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الشهر الحالي لدعم القضية الفلسطينية، كما أحاطه بجهود مصر لحشد الدعم والمساندة الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف ما يواجهه من معاناة في ضوء الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها.