الموافقة على 543 طلب أجازة وندب وإعارة للعاملين بـ«تعليم أسيوط»

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اعتماده بالموافقة على طلبات الأجازات والندب والإعارة لبعض العاملين، مراعاة للبعد الإنساني وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، حيث تمت الموافقة على 381 طلب أجازة متنوعة و162 طلب ندب وإعارة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم، ليصل إجمالي الطلبات التي تم الموافقة عليها بمختلف المديريات حتى الآن 4871، بينها 1309 طلب إجازة متنوع و3562 طلب انتداب وتجديد ندب وإعارة، وكانت الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاءه عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم.

فحص طلبات الندب والنقل والإعارة

وأوضح محافظ أسيوط في بيان له، أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديريات، برئاسة وكيل الوزارة، حيث تم تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك، وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة حرصا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين، وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية وإعلاءً للمصلحة العامة.

تطبيق قانون الخدمة المدنية

كان المحافظ قد كلف، في وقت سابق، قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً بناء على طلب يقدم من الموظف أو العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بـ30 يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أو العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

لجنة لسرعة فحص طلبات الموظفين

كما وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها، وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك، وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.