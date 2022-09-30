مصرع شخص ونفوق حصانه غرقا في ترعة الباجورية بالغربية

لقى شخص مصرعه ونفق حصانه، غرقا في ترعة الباجورية، بنطاق قرية الدلجمون، بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، أثناء الاستحمام، وذلك بسبب عدم إجادة السباحة، وتم انتشال الجثة، واستخراج جثة الحصان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بغرق شاب يدعى ناصر مجدي، في العقد الثالث من عمره، أحد المتجولين في جمع أوراق الكرتون والكانزات، بواسطة عربة كارو، في ترعة الباجورية بنطاق قرية الدلجمون، التابعة إلى مركز كفر الزيات، ونفوق الحصان خاصته.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى المكان الواقعة، وتم انتشال الجثة واستخراج الحصان من الترعة بعد نفوقه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، بواسطة سيارة إسعاف، وتم دفن الحصان بواسطة الطب البيطري، وتبين من التحريات أنه أثناء المتوفي نزوله مصطحبا الحصان في الترعة بهدف الاستحمام غرق بسبب عدم اجادته السباحة وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ونفوق الحصان.

دفن الجثة

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.