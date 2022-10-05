خلف الزناتي يوجه رسالة للمعلمين في عيدهم: بكم ترتقي الحضارات

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، رسالة إلى المعلمين، في يوم المعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، متابعا: «أسطر كلمات شكر وتقدير وعرفان لكل معلم مخلص يفني عمره في تعليم أبناء أمته، ويترك في نفوسهم أثرا طيبا وعلما نافعا».

قوة الأمم في العلم وحسن التربية

وأضاف الزناتي في بيان: «أنتم منبع لا ينضب لكل طالب علم أو معرفة، تبثوا اليقين إلى قلوب أبنائكم الطلاب، وبكم ترتقي الحضارات، تشقون ظلام الجهل، وتضيئوا شموع المعرفة في العقول بعلمكم ومعارفكم، واعلموا أن قوة الأمم في العلم وحسن التربية، فكونوا على قدر المسئولية في تربية وتنشئة أبناء وطنكم، وبث قيم الوطنية والعدل والمساواة وحب الآخر».

وأضاف نقيب المعلمين في رسالته، «إخلاصكم وتفانيكم في تعليم طلابكم، ليس مهنة ولكنها رسالة تحملون مشاعلها ما دام في العمر بقية، حتى تكونوا مثالا يحتذى به وقدوة لأبنائكم الطلاب».

نقيب المعلمين: كونوا شمسا ساطعة تشرق ليلا ونهارا لطلابكم

واستطرد: «طلابكم ينظرون إليكم بفخر فكونوا لهم، شمسا ساطعة تشرق ليلا ونهارا، ولا تحرم أحدا من نورها، لقد خرج من بين أيديكم أجيالا عديدة، ترفع راية الوطن بكل عز وفخر، فكل عام وأنتم بخير، ودمتم على العهد مع وطنكم، مخلصين في حمل رسالتكم».