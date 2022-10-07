محمود الشريف: النبي أسَّس للديمقراطية.. وصاحب أعظم وثيقة للتسامح

سليل بيت النبوة الشريف، نقيب السادة الأشراف فى مصر، السيد محمود الشريف، أكد فى حواره مع «الوطن» أن الأخلاق المحمدية كانت ميثاقاً ودستوراً للتعايش الحضارى السلمى القائم على احترام الآخر والمخالف للرأى دون تشويه أو تخوين، كذلك كان النبى الكريم رافضاً للتشدد فى كل صوره.. وإلى نص الحوار:

كيف تعامل النبى مع المخالفين فى الرأى؟

- كان للحبيب المصطفى منهج فى التعامل مع المخالفين فى الرأى، حيث كان يتعامل بتواضع شديد، ويوافق على الرأى الصحيح إذا تبين له ذلك، على الرغم من أنه كان قدوة للعالمين، ومنها ما حدث فى غزوة بدر حينما اختلف الصحابى الحباب بن المنذر مع سيدنا النبى فى مكان تمركز جيش المسلمين، وقال له الصحابى «أمنزل أنزلكه الله إياه فلن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الحرب والرأى والمكيدة، فرد سيدنا النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائلاً: بل الرأى والحرب والمكيدة»، وهنا وافق على رأى الصحابى الحباب بن المنذر وتمركز جيش المسلمين عند بئر بدر، وكذلك ما حدث أيضاً فى غزوة «أحد» حينما اختلف الصحابة فى إمكانية الخروج لملاقاة العدو أو الانتظار فى المدينة، وكان النبى مع الرأى الثانى، إلا أنه وافق على الرأى الأول الذى كان لأغلبية الصحابة، وهذا نوع من الديمقراطية التى أرساها سيدنا النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وكيف كان يتعامل النبى مع المخالفين فى الدين؟

- مواقف الحبيب المصطفى مع المخالفين فى الدين لا تعد ولا تحصى، فكان التعامل قائماً على الاحترام والمودة، وكان فى استقباله لنصارى نجران فى مسجده الشريف خير دليل على ذلك، ويعد مثالاً للعدل والتربية والتسامح، فالمولى عز وجل بعث المصطفى ليتمم مكارم الأخلاق وليجعل من نفسه القدوة الحسنة فى فن التسامح والإعراض عن الجاهل.

وماذا عن رفضه للتشدد والمتشددين؟

- رفض الحبيب المصطفى التشدد واعتبره تطرفاً وخروجاً على السنة المطهرة، فلقد كان منهجه الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالأخلاق الحميدة والقيم الطيبة، وكانت دعوته مع المتشددين تقوم على العلم والأخلاق، وتنشئتهم على الإيمان الصحيح، فالخطاب الدينى الواعى المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، والحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى.

وثيقة المدينة أتت بحقوق وواجبات كميثاق للإنسانية إلى يوم الدين

ما كان النبى سبّاباً أو لعّاناً.. هكذا وضع الحبيب دستور التعامل مع المسيئين والمستهزئين؟

- الحبيب المصطفى كان متسامحاً ويعفو عن المسيئين إليه، ويعد صاحب أعظم وثيقة للتسامح حينما قال يوم فتح مكة لمن آذوه وطردوه من وطنه وأطلقوا عليه الاتهامات، وقال لهم: ماذا تظنون أنى فاعل بكم؟ قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم، قال لهم «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، ولم يفكر أبداً فى رد الإساءة بالإساءة، والمولى عز وجل قال فى كتابه الكريم فى سورة المزمل لسيدنا النبى «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً»، وفى المدينة كان سيدنا النبى يعرف المنافقين بأسمائهم، ومع ذلك ستر عليهم ولم ينشر أسماءهم إلا لصحابى واحد وأمره بالكتمان وهو سيدنا حذيفة بن اليمان.

وماذا عن رفضه الفتن ونشر الشائعات؟

- بناء الدولة الإسلامية الحديثة فى المدينة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار التى كانت لها حرمة الدم، ووثيقة المدينة التى جاءت بحقوق وواجبات تظل ميثاقاً للإنسانية إلى يوم الدين. تعد نموذجاً للاستقرار وبناء الوطن، والمصطفى كان ينظر إلى استقرار المجموع والجماعة والوطن، حينما أخرج النبى من وطنه فى الهجرة، حتى لا تتعرض إلى عقاب إلهى، مثلما حدث مع غيره من الأنبياء، وآثر أن يتحمل الهجرة على مفارقة الأهل والوطن، وفور وصوله للمدينة المنورة أصدر وثيقة المدينة؛ لتنظم حياة أهل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار، وتنظيم علاقتهم مع اليهود، وتتضمن بيان جميع الالتزامات الواقعة على أهل المدينة، وبيان الحقوق والواجبات المترتبة عليهم.

استعادة أخلاق النبي

لا بد أن تكون هناك مراجعة للنفس واستعادة لخلق الحبيب المصطفى فى ذكرى مولده، فيقول تعالى «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»، لذلك يجب علينا أن نتمسك بما جاء به، وأن نعلم أبناءنا سيرته العطرة وأخلاقه الحميدة، وأن نغرس فى نفوس الشباب حب الوطن وكيف كان يعفو عن المسيئين إليه، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة التى تحلى بها الحبيب المصطفى، ونذكرهم دائماً أنه صلى الله عليه وسلم كان قرآناً يمشى على الأرض وأن المولى عز وجل مدح أخلاق المصطفى قائلاً «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ».

عباس العقاد

محمد فى نفسه عظيمٌ بالغ العظمة، وفاقاً لكل مقياس صحيح يقاس به العظيم عند بنى الإنسان فى عصور الحضارة فما مكان هذه العظمة فى التاريخ؟ ما مكانها فى العالم وأحداثه الباقية على تعاقب العصور؟.. مكانها فى التاريخ أن التاريخ كله بعد محمد متصلٌ به مرهونٌ بعمله.