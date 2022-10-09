خبير أمني: تأهيل النزيل في مراكز إصلاح حديثة.. وتقديم طلبات الزيارة إلكترونيا للتيسير على الأسر

قال اللواء مصطفى باز، الخبير الأمنى، إن السجون شهدت طفرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن» أن الدولة تتعامل بالقانون فى كافة المجالات، والمذنب ينال عقابه فى مراكز التأهيل والإصلاح. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن ملامح تطوير قطاع الحماية المجتمعية ولماذا هذا الاسم؟

- من الملاحظ أن أغلب قطاعات الداخلية شهدت تطوراً كبيرة خلال حكم الرئيسى السيسى، وكان فى القلب منها قطاع السجون الذى تغيّر إلى قطاع الحماية المجتمعية، ففى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضى افتتح الرئيس السيسى أكبر مركز للإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذى يُعد باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل، والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجناً تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، ما يؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة، وجرت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بأحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

تضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية

وماذا عن مناطق الاحتجاز؟

- تضم منطقة الاحتجاز «6 مراكز فرعية» رُوعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، إضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

حدثنا عن اهتمام الداخلية بحقوق النزلاء؟

- من أبرز القرارات التى اتخذتها الداخلية تقديم طلبات زيارة السجناء المودعين بالسجون العمومية والليمانات إلكترونياً للتيسير على أسرهم، حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونياً من المنزل فى عدد من الخطوات الميسرة، عن طريق الدخول عبر موقع وزارة الداخلية، ثم تسجيل بيانات مسجل الطلب بزيارة نزيل، ثم تظهر رسالة بيانات نزيل السجن وبيانات طالب الزيارة، بعدها تتم المتابعة برقم الطلب عن موعد الزيارة.

ما ضوابط الزيارات داخل مراكز التأهيل؟

- هناك لائحة ثابتة لمراكز التأهيل، وتكون بمقتضاها الموافقة على زيارة مسجون مرة واحدة شهرياً بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان، وزيارة واحدة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل، وكذا بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية، ومرة واحدة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة، ومرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً فى أى يوم من أيام الأسبوع.

تطبيق محاور الفلسفة العقابية الحديثة بتحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى نموذجية

وماذا عن حقوق الإنسان داخل مراكز التأهيل والإصلاح؟

- تنتهج وزارة الداخلية استراتيجية جديدة لمواكبة آفاق التحديث والتطوير الذى تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبّرت الدولة من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين، وترتكز الاستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يُعاقَبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يُعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها.

بين الحين والآخر تدعو «الداخلية» ممثلى حقوق الإنسان لزيارة السجون، ما السبب؟

- لأن الدولة ليس لديها ما تخفيه وتعمل وفق القانون، وبالتالى هذه الدعوات للرد على الأبواق الإعلامية الإخوانية التى تختلق الأكاذيب عن النزلاء ومعاناتهم، وبحسب بيان «الداخلية» نظَّم قطاع السجون وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية الفترة الأخيرة عدة زيارات إلى منطقة سجون المرج و5 سجون أخرى فى إطار سياسة وزارة الداخلية لفتح السجون أمام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والوفود الإعلامية للرد على كافة الشائعات التى تتردد حول أوضاع السجون على مستوى الجمهورية، وضم الوفد عدداً من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وقام ممثلو أكثر من 110 صحف ووكالات أنباء أجنبية بزيارة إلى السجون الستة.

أصحاب المهارات

توسعت وزارة الداخلية فى المكتبات بمراكز التأهيل للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 18141 كتاباً عن طريق أسرهم، إضافة إلى مشاركة 2680 فى الهوايات المختلفة، بالإضافة إلى تمكين 85 نزيلاً من أداء امتحانات ما قبل الجامعة داخل المراكز