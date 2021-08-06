الحماية المجتمعية توقع الكشف الطبي على 255 نزيلا بالسجون

في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى «سجن المنصورة العمومي» ضمت مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 255 نزيلا من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكل الحالات المستحقة.

وفي سياقٍ متصل ومن خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عدد من الأطراف الصناعية لـ39 نزيلا بمنطقة سجون برج العرب.

هذا وتوالي وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.