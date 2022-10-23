الإسكندرانية يدعمون السيسي: «شوفنا الخير على إيده وبيبني البلد» (صور)

أشاد أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الاقتصادي اليوم، وبما يقوم به من إنجازات والعمل على بناء مصر، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار هو أمر عام على العالم أجمع في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

«شوفنا الخير على إيده».. بتلك الكلمات عقب فهمي حسين فهمي، 72 سنة، موظف على المعاش، على كلمة الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادي، لافتاً إلى أنه كان يتقاضى معاش قدره 800 جنيه وبسبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ارتفع معاشه إلى 4600 جنيه.

مواطن: ارتفاع الأسعار أزمة عالمية ويكفينا توافر السلع

وأضاف فهمي لـ«الوطن»، أن حياته بعد المعاش جعلته متطلعا أكثر على ما يحدث في العالم لذا أدرك أن أزمة ارتفاع الأسعار هي أزمة عالمية: «إحنا عندنا الحاجة حتى لو سعرها عال فعلى الأقل إحنا عندنا كل السلع اللي محتاجينها، فيه دول كتير مش لاقية السلع دي».

مواطن يضع صور الرئيس في محله

وفي منطقة سيدي بشر بحري، يقف سامي حليم، رجل خمسيني في محله الخاص بصناعة «الالمونتال»، وتتجمل حوائط محله بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ركن آخر توجد صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

حليم: الرئيس السيسي أول ريس يبني البلد بعد عبد الناصر

ذلك الرجل يرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير على خطى إصلاحية غابت عن مصر منذ عشرات السنوات: «الرئيس السيسي أول ريس يهتم ببناء البلد بعد الرئيس جمال عبد الناصر، والارتفاع اللي بيحصل دا نتيجة أمور خارجة عن إرادته وعن إرادتنا كلنا».

وأكد أنه يثق في القيادة السياسية لتجاوز الأزمات وإصلاح وتطوير بلد غاب عنها التطوير منذ العهد البائد، مشيراً إلى أنه «علاج مر لكن مهم لحياتنا وحياة ولادنا».