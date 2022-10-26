أسعار البوتاجازات في الأسواق.. تصل إلى 10 آلاف جنيه

لا يستغنى أحد عن الأجهزة الكهربائية، التي تعتبر أحد أهم مكونات المنزل، وعند تعطلها تسارع ربات المنازل إلى شراء غيرها أو إصلاحها، ولذا تقدم "الوطن" في هذا التقرير أسعار البوتاجازات في الأسواق للمقارنة بين أفضلها.

وجاءت أسعار البوتاجازات في الأسواق وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت كما يلي:

أسعار البوتاجازات في الأسواق

- بوتاجاز ديجيتال غاز 4 شعلة ستانلس ستيل من زانوسي ZCG64396XA، 60x85 سنتيمتر بسعر 4800 جنيه.

- طباخ ممتاز 5 شعلات، 2 فرن - استانلس - أسود - أمان كامل - مؤقت رقمي - إشعال ذاتي - مروحة - مادة صب - 2 أسياخ بشواية 2 موتور - باب هيدروليكي بسعر يصل إلى 8900 جنيه.

- بوتاجاز 5 عيون ستانليس ستيل من كريازي بسعر 5199 جنيها.

- بوتاجاز 5 شعلة بمروحة من تكنوجاز M-GC Mystro - فضي بسعر 4600 جنيه.

- بوتاجاز 4 شعلات ستانلس ستيل من كريازي بسعر 4400 جنيه.

- بوتاجاز قائم بذاته من لا جيرمانيا 9M10G4A1X4AWW، 90 × 60 سم، 5 شعلات غاز - أسود بسعر يصل إلى 10 آلاف جنيه.

- بوتاجاز أي شيف 5 شعلة غاز من يونيون اير C6090GS-AC-383-IDSH-S – مقاس 60×90 سم بسعر 8700 جنيه.

- بوتاجاز غاز 4 شعلة من تكنوجاز 9/2450 بسعر 3900 جنيه.

- بوتاجاز غاز مزود بمروحة و5 شعلات من يونيون اير، مقاس 60 × 80 سم، موديل C6080SV-AC-186-F بسعر 4500 جنيه.

- بوتاجاز وفرن غاز من وايت بوينت، 5 شعلة - أسود WPGC 8060 BA بسعر 4800 جنيه.