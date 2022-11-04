رؤساء جامعات: بدأنا الاستعداد لـ«الميدتيرم» ولا تغيير في قواعده

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 «الميتديرم»، المقرر أن يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ووفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية للعام الجامعي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد لمكافحة فيروس كورونا.

جامعة الأهرام الكندية: نطبق الإجراءات الاحترازية

و أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة استعدادات الميدتيرم، مشيرا إلى أنه ستبدأ بعدد من الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ووفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة سوهاج: ملتزمون بخريطة المجلس الأعلى

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج أنهم أنهوا استعداداتها لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثانية للعام الجامعي الحالي الميدتيرم وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، موضحا أن هناك التزاما كامل بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.