بالأسماء.. إعلان التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز شباب «مجريس» بأسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية المنعقدة بمركز شباب قرية مجريس التابع لإدارة شباب صدفا بمحافظة أسيوط، التي من ضمن بنودها انتخاب مجلس إدارة جديد، اكتمال النصاب القانوني بحضور 106 أعضاء من إجمالي 222 عضوا ممن لهم حق التصويت، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحا، وفقا للوائح المنظمة للجمعيات العمومية لمراكز الشباب.

التشكيل الجديد لمركز الشباب

وأعلنت اللجنة المشرفة فوز المتقدمين لشغل المناصب بالتزكية، واعتماد تشكيل المجلس الجديد الذي يضم عاطف أحمد الليثي، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، ونبيل عبد الظاهر شلتوت، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد حجازي، أمين صندوق، وحسام مصطفى، عضو، ومحمد عاطف، عضو، وأحمد بدوي، عضو.

اللجنة المشرفة على الانتخابات

وضمت اللجنة المشرفة علي الانتخابات الدكتور محمد أحمد السباعي، مدير إدارة الهيئات بالمديرية، ورمضان سيد عبد المولي مدير الشئون القانونية بالمديرية، ورشا عبد العليم مسئول هيئات بالمديرية، ومحمد أحمد مدير إدارة شباب صدفا، وأحمد فتحي مسئول الشئون القانونية بإدارة صدفا، وهناء عبد الرحيم محمد مسئول هيئات بإدارة صدفا.