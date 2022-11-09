إحالة دعوى والدة شيماء جمال ضد أحد الإعلاميين للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنح الزيتون بمجمع محاكم الأميرية، إحالة الدعوى المقدمة من والدة الإعلامية شيماء جمال، بجنحة مباشرة، ضد الإعلامي «أ. ر» لاتهامه في واقعة سب وقذف وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

محامي والدة شيماء جمال

وقال أشرف فرحات محامي والدة شيماء جمال، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، واستضاف من خلالها المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور «إ. ط» شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، التي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني.

انسحاب المحامي من التحقيقات

وأوضح «فرحات»، أن انسحابه من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونهما بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.