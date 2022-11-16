13 توصية لجلسة «نحو آليات الحلول المستقبلية لتحالف القوى المدنية»

نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ لقاء حواريا تحت عنوان «نحو آليات الحلول المستقبلية» بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ورئيس مؤسسة منتدى شباب القادة، والدكتور صابر عثمان رئيس مؤسسة مناخ أرضنا، والدكتورة شيماء القصاص منسق عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ.

خطة العمل وآلية التنفيذ

و أدار الحوار الدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، بحضور قيادات وأعضاء التحالف و العديد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ودار اللقاء حول خطة العمل وآليات التنفيذ المستقبلية.

وأشاد الحضور بخطوات عمل التحالف وفخرهم بوجود قيادة نسائية شابة على رأس التحالف، وجرى نقاش نقاط البيان الذي أطلقه التحالف، وتسليمه بصورة رسمية إلى وزارة الخارجية المصرية بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته 27.

وتضمن البيان التوصيات التالية:

1. العدالة المناخية والدفع بحلول عادلة ومنصفة ومجدية للجميع.

2. دفع الدول المتقدمة إلى الالتزام بمزيد من التمويل المناخي للخسائر والأضرار.

3. دعم الجهود الرامية إلى التحول العادل للطاقة الذي يتضمن مساحة لمزيد من الفرص الاقتصادية مع ضمان حماية حقوق العمال والمزارعين.

4. تعزيز وتوسيع نطاق برامج حياة كريمة للوقاية من الأزمات المتعلقة بالمناخ.

5. التمكين والتوسع في الحركات المجتمعية والتي يقودها المجتمع والشركات الناشئة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتنمية أعمالهم التجارية المراعية للبيئة.

6. تمكين الوصول إلى التكنولوجيا ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي للجميع.

7. تصميم خطط عمل مرنة تتضمن استجابة فورية لحماية المجتمعات الضعيفة بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

8. ضمان تمثيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في اللجان البيئية الوطنية والمحلية.

9. إنشاء صندوق مستقبل المناخ ليكون صندوق طوارئ للأجيال المقبلة التي تواجه الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

10. معالجة الآثار الصحية المترتبة على تغير المناخ وتعزيز الحزم الصحية لحماية الفئات الضعيفة من تلك الآثار.

11- تضمين محور المرأة في البرامج الخاصة بالمناخ وفق استراتيجية تمكين المرأة، وتفعيل دور المرأة في مواقع اتخاذ القرار.

12- دعم دور المجتمع المدني للوصول إلى الفئات المستهدفة لتوسيع مساحات العمل ودمج جميع فئات المجتمع من الشباب والفتيات والنساء وذوي الإعاقة.

13- دعم المجتمع المدني للقيام بدوره لمتابعة آليات التمويل للقضايا المتعلقة بالمناخ ومتابعة السياسات الخاصة بها.