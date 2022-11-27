تأجيل محاكمة بائع أحذية متهم بقتل شريكه في بنها إلى 4 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، تأجيل قضية اتهام بائع أحذية بقتل شريكه، بسبب الخلافات، لجلسة 4 يناير المقبل، لسماع شهود الإثبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس جنايات بنها، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد حسني حماده.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، قد أحال المتهم عادل إمام، «30 عاما» بائع أحذية، لمحكمة الجنايات لقيامه وآخرين بقتل المجني عليه أحمد جمال إبراهيم، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات عبارة عن زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال «بنزين»، وسنج وماسورة حديدية، وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره به حتى قاموا بالتعدي عليه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

إحالة المتهم بقتل شريكه للجنايات

وبسؤال شقيق المجني عليه ويدعى إبراهيم، «35 عاما»، جزار، قال إن هناك خلافات مالية بين شقيقه المجني عليه، وبين المتهم، وأنه وشقيقه توجها إلى مسكنه لحل تلك الخلافات، ففوجئا بتربص المتهم لهما، أعلى مسكنه، وقام بإلقاء الحجارة وأسطوانة غاز عليهما، وأثناء محاولتهما الفرار قام المتهم بالنزول من مسكنه ولحق بالمجني عليه، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت تحريات مباحث مركز بنها، عن وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه.